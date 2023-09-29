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Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24

Українець виглядав відверто незадоволеним
Сьогодні 18:01 Андрій Дунець 120 0
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайлові Мудрику не сподобалися характеристики своєї картки у новому футбольному симуляторі FC 24.

Пресслужба Челсі запитала у футболістів "синіх" думки про їхні показники.

"Усе не так", — відповів український вінгер, явно показавши невдоволення своїм виразом обличчя.

Відео

Розробники оцінили вміння Мудрика на 75 балів: швидкість - 91 пункт, удар - 66, пас - 68, дриблінг - 79, гра в захисті - 44, фізика - 58.

FC 24 - це футбольна відеогра від EA Sports, яка є першою частиною серії EA Sports FC після завершення партнерства EA з FIFA.

Нагадаємо, на початку місяця Мудрик різко відреагував на прохання вболівальника збірної України про автограф.

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