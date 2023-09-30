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Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО

Але цей футболіст однаково став позитивним героєм матчу
Сьогодні 19:18 Андрій Дунець 95 0
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
#Ворскла, #Нестеренко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Іван Нестеренко запам'ятає матч 9-го туру Української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря надовго.

В одному з епізодів півзахисник Ворскли, вже обігравши голкіпера Дмитра Різника, не влучив у фактично порожні ворота з 3 метрів.

Спочатку навіть здалося, що м'яч влетів у сітку, але то була омана зору.

Відео

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Проте полтавський клуб однаково здолав "гірників" із рахунком 2:1, а переможний гол на 71-й хвилині забив саме Нестеренко.

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