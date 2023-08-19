Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Сьогодні 14:27 470
Ворскла переграла Верес у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 114
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
Сьогодні 16:28 1118
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 15:57 1487
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше
Сьогодні 15:53 4140
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:47 12159
Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 350
Баєр зіграє з Лейпцигом: розклад матчів Бундесліги на 19 серпня
Сьогодні 11:11 202
Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів АПЛ на 19 серпня
Сьогодні 09:40 351
Верес зіграє з Ворсклою, Рух - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 19 серпня
Сьогодні 08:09 761
Блоги
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла Андрій Дунець
Сьогодні 16:28 1110
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Сьогодні 15:57 1486
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа Юрко Юрченко
Вчора 19:23 473
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Віктор Слюсаренко
Вчора 18:10 3103
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця Андрій Дунець
Вчора 13:05 1475
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна Андрій Дунець
Вчора 10:27 5975
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2023 21:15 5669
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі Андрій Дунець
17.08.2023 19:07 992
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО Андрій Дунець
17.08.2023 17:45 1273
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Андрій Дунець
15.08.2023 05:46 20613
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
14.08.2023 19:31 8967
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал Андрій Твердохліб
14.08.2023 14:12 8668
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Андрій Дунець
13.08.2023 23:11 84700
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Андрій Твердохліб
13.08.2023 10:29 14561 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2023 10:06 16655 2
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Андрій Дунець
13.08.2023 05:33 32596
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
12.08.2023 20:18 4576
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО Андрій Дунець
12.08.2023 16:58 3259
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2023 14:01 4658
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 10:16 2550
Прямі трансляції

В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла

Якщо комусь розповісти, то не повірить!
Сьогодні 16:28 Андрій Дунець 1118 0
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
#Верес, #Ворскла, #Павло Ісенко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Ворсклою було проведено, ймовірно, найкурйозніший м'яч сезону.

На 20-й хвилині гри футболісти полтавців розігрували вільний удар, але незрозуміла метушня голкіпера Павла Ісенка та його партнерів призвела до пропущеного гола від Станіслава Шарая.

Це краще просто один раз побачити, ніж сто разів прочитати.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь гостей.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше 4140
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка 3103
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14418
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 12159
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9611
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 41255
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16516 6
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25016
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29622
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26882
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32947
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116320