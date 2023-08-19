В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла

Якщо комусь розповісти, то не повірить!

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Ворсклою було проведено, ймовірно, найкурйозніший м'яч сезону.

На 20-й хвилині гри футболісти полтавців розігрували вільний удар, але незрозуміла метушня голкіпера Павла Ісенка та його партнерів призвела до пропущеного гола від Станіслава Шарая.

Це краще просто один раз побачити, ніж сто разів прочитати.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь гостей.

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