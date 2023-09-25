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Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла

Українець виглядав у цій грі дуже непогано
Сьогодні 16:15 Андрій Дунець 861 0
Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик був одним із найактивніших футболістів Челсі в матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли.

Попри те, що лівого вінгера "синіх" рано замінили (на 61-й хвилині), він намагався загострювати гру, розумними пасами виводив партнерів на ударні позиції та одного разу навіть прокинув м'яча поміж ногами суперника.

Твіттер-акаунт TrustChalobah оформив нарізку вдалих дій українця.

Відео

Пізніше (вже без Мудрика на полі) Челсі пропустив гол від Оллі Воткнса й у підсумку програв Астон Віллі з рахунком 0:1, "закріпившись" на 14-му місці турнірної таблиці АПЛ.

Від статистичного порталу WhoScored за цей матч Михайло отримав оцінку 6.7, а від Sofascore – 7.0.

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