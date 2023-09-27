Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Жироною.

На 56-й хвилині український нападник увірвався у воротарський майданчик господарів та головою замкнув передачу з флангу від Савіо.

Залишалося просто "розстріляти" голкіпера Філіпа Йоргенсена.

Відео

У підсумку Жирона перемогла з рахунком 2:1 та знову очолила турнірну таблицю.

Це вже третій гол Довбика за каталонський клуб і другий - із гри. Цікаво, що обидва голи із гри Артем провів саме головою.

Свій попередній м'яч форвард збірної України забив у минулому турі, відзначившись із пенальті у воротах Мальорки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua