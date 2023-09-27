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Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Сьогодні 22:23 Андрій Дунець 272 0
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Вільярреал, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги між Вільярреалом та Жироною.

На 56-й хвилині український нападник увірвався у воротарський майданчик господарів та головою замкнув передачу з флангу від Савіо.

Залишалося просто "розстріляти" голкіпера Філіпа Йоргенсена.

Відео

У підсумку Жирона перемогла з рахунком 2:1 та знову очолила турнірну таблицю.

Це вже третій гол Довбика за каталонський клуб і другий - із гри. Цікаво, що обидва голи із гри Артем провів саме головою.

Свій попередній м'яч форвард збірної України забив у минулому турі, відзначившись із пенальті у воротах Мальорки.

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