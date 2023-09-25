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Алієв через Суркіса порадив гравцям Динамо випити - ВІДЕО

Сьогодні 13:25 Андрій Дунець 414 0
Алієв через Суркіса порадив гравцям Динамо випити - ВІДЕО
#Олександр Алієв, #Ігор Суркіс, #Динамо

Джерело - Ксения Больбот.

Олександр Алієв вважає тверезість гравців київського Динамо однією з причин поганих виступів команди.

Про це колишній футболіст "біло-синіх" розповів у інтерв'ю ютуб-каналу "Ксения Больбот".

"Про Лігу чемпіонів ми взагалі закрили рота, якщо ми в Лізі конференцій зараз нічого не можемо показати... Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають.

У мене була розмова з Ігорем Суркісом, я йому кажу: "Михайловичу, ну ти скажи їм, хай вип'ють. Та вони й пити не вміють". Ми пили, але ж і грали, а зараз у них ось це все: приставки, контр-страйки, контр-щось там. Рівень зараз такий молоді", - сказав Алієв.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Після початку повномасштабного вторгнення Алієв вступив до лав ЗСУ, де служить і понині. У цьому самому інтерв'ю ексгравець збірної України також розповів, як допомагає армії Ярослав Ракицький.

Нагадаємо, днями Олександр заявив, що Ігор Суркіс був готовий оплатити реабілітацію його колишнього одноклубника та близького друга Артема Мілевського, але той відмовився.

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