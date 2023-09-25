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Алієв: Ракицький дуже багато допомагає армії

Сьогодні 12:48 195 0
Алієв: Ракицький дуже багато допомагає армії

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв подякував захиснику Шахтаря Ярославу Ракицькому за допомогу армії.

Про це Алієв розповів на Ютуб-каналі Ксения Больбот.

"Хочу велике спасибі сказати Ярику Ракицькому. Він багато допомагає. Все, що я просив для пацанів, ніколи не чув від нього слова "ні". Я й не нахабнію ніколи. Попросив безпілотники – він мені все зробив, попросив форму для пацанів – він мені все зробив.

Попросив ще щось - він завжди все зробить, завжди з радістю відгукнеться і допоможе. Я ніколи не обманюю, завжди роблю йому звіт. Він каже, що не треба, але я так не можу", - сказав Алієв.

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