Відео дня: Мудрик шедевральним пасом розрізав захист суперника Челсі в матчі АПЛ

А міг ще й оформити шедевральний асист...

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик ледь не став автором феноменальної гольової передачі у грі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Астон Віллою.

Українець у першому таймі віддав чудовий розрізний пас на Ніколаса Джексона, але той пробив у воротаря, вийшовши сам на сам із ним.

А який шедевральний асист міг бути...

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Нагадаємо, сенегальський нападник в останніх матчах часто марнує чудові гольові моменти, які йому створюють партнери.

Слід відзначити, що Мудрик з'явився у стартовому складі, запам'ятався активною грою попереду та був замінений на 61-й хвилині.

А Челсі в підсумку програв із рахунком 0:1, "закріпившись" на 14-му місці турнірної таблиці АПЛ.

У паралельному матчі інший українець, Олександр Зінченко, класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона.

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