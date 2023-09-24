Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко перехопленням на власній половині поля розпочав першу гольову атаку Арсенала в матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.
На 25-й хвилині українець на власній половині поля відібрав м'яч у Деяна Кулушевські, після чого лівим флангом протягнув м'яч ближче до воріт суперника.
Усе завершилося голом "канонірів", щоправда, вирішального "удару" по власних воротах завдав захисник "шпор" Крістіан Ромеро.
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У підсумку Дербі Північного Лондона закінчилося з рахунком 2:2. Зінченко провів на полі всю гру.
Нагадаємо, в минулому турі Олександр теж узяв активну участь у результативній атаці Арсенала.
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