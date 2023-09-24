Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО

На Емірейтс було гаряче

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко перехопленням на власній половині поля розпочав першу гольову атаку Арсенала в матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

На 25-й хвилині українець на власній половині поля відібрав м'яч у Деяна Кулушевські, після чого лівим флангом протягнув м'яч ближче до воріт суперника.

Усе завершилося голом "канонірів", щоправда, вирішального "удару" по власних воротах завдав захисник "шпор" Крістіан Ромеро.

Відео

Детальніше відео гола

У підсумку Дербі Північного Лондона закінчилося з рахунком 2:2. Зінченко провів на полі всю гру.

Нагадаємо, в минулому турі Олександр теж узяв активну участь у результативній атаці Арсенала.

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