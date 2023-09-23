Циганков "привіз" пенальті у власні ворота на самому старті матчу Ла Ліги - ВІДЕО

Невдалий початок гри для українця

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков невдало зіграв на початку матчу 6-го туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Мальоркою.

Колишній футболіст Динамо ненавмисно підправив м'яч рукою у власному штрафному майданчику.

Арбітр не вагався - призначив пенальті, який реалізував Ведат Мурікі на 4-й хвилині.

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Проте вже до 36-ї хвилини Жирона відігралася та навіть вийшла вперед - 2:1. А один із голів на свій рахунок записав Артем Довбик.

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