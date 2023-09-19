Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Артем Довбик відзначився гольовою передачею в матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Жироною.
На 34-й хвилині гри нападник головою скинув Давіду Лопесу м'яч на порожні ворота. Так рахунок було доведено до розгромного - 3:0.
Стандарт розіграли, як по нотах.
Відео
Для Довбика цей асист став першим за нову команду, хоча в 1-му турі він навіть устиг забити поки свій єдиний гол в Іспанії.
Детальніше відео моменту
У підсумку зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь Жирони. Каталонці наразі посідають третє місце в турнірній таблиці, поступаючись лише мадридському Реалу та Барселоні.
Нагадаємо, рахунок у цьому матчі елегантним дальнім ударом відкрив інший українець - Віктор Циганков.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua