Головне
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 192
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 00:29 87
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 00:15 80
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО
Вчора 23:09 816
Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA
Вчора 21:01 280
Зеленський звернувся до військових, які брали участь в Іграх нескорених
Вчора 19:35 190
Ткач вийшла до фіналу чемпіонату світу-2023
Вчора 19:14 543
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ
Вчора 18:58 997
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:03 388
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ
Вчора 15:32 1797
Блоги
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:29 86
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:09 811
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ Андрій Дунець
Вчора 15:32 1797
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:05 3201
Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної
Майбутня зірка тенісу: мережу підкорило відео з тренування маленької племінниці Світоліної Андрій Дунець
16.09.2023 12:47 893
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО Андрій Дунець
16.09.2023 07:17 32024
Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО
Маррей не стримав сліз після матчу, повідомивши про смерть бабусі - ВІДЕО Андрій Дунець
15.09.2023 21:07 1070
Ретро дня: фантастичний гол Гавранчича зі штрафного в матчі Рома – Динамо - ВІДЕО
Ретро дня: фантастичний гол Гавранчича зі штрафного в матчі Рома – Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
15.09.2023 16:02 1370
"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією
"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією Андрій Дунець
15.09.2023 14:21 1542
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2023 11:52 7933 2
FAVBET та Sport&Business Club відкрили сезон офлайн-подій для спортивно-бізнесової спільноти України
FAVBET та Sport&Business Club відкрили сезон офлайн-подій для спортивно-бізнесової спільноти України Юрко Юрченко
13.09.2023 16:09 1168
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола Андрій Дунець
12.09.2023 22:58 2842
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2023 22:36 2489
Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної
Я знаю свою ціну та цінність: Правила життя Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
12.09.2023 21:34 1519 1
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
12.09.2023 17:50 1258
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця Юрко Юрченко
12.09.2023 17:47 1442
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро
День в історії: 24 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан-Сіро Valeriy Ruchka
12.09.2023 14:04 6715
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Андрій Твердохліб
12.09.2023 08:40 2028
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас" Nastya Bolshakova
11.09.2023 21:00 1231
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО Андрій Дунець
11.09.2023 17:09 6063
Прямі трансляції

Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Він був не єдиним українцем, який результативно проявив себе в цій грі
Сьогодні 00:29 Андрій Дунець 87 0
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик відзначився гольовою передачею в матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Жироною.

На 34-й хвилині гри нападник головою скинув Давіду Лопесу м'яч на порожні ворота. Так рахунок було доведено до розгромного - 3:0.

Стандарт розіграли, як по нотах.

Відео

Для Довбика цей асист став першим за нову команду, хоча в 1-му турі він навіть устиг забити поки свій єдиний гол в Іспанії.

Детальніше відео моменту

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь Жирони. Каталонці наразі посідають третє місце в турнірній таблиці, поступаючись лише мадридському Реалу та Барселоні. 

Нагадаємо, рахунок у цьому матчі елегантним дальнім ударом відкрив інший українець - Віктор Циганков.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО 3201
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ 1797
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71765
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16129
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце 330315 3
Стали відомі оцінки Миколенка та Зінченка за матч Евертон - Арсенал Стали відомі оцінки Миколенка та Зінченка за матч Евертон - Арсенал 2276
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50384 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30316
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323480 8
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18007
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26926
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41550 1