"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Деклан Райс виголосив патріотичне українське гасло після матчу 5-го туру кваліфікації Євро-2024 проти України.
Півзахисник збірної Англії, очевидно, зробив це на прохання кореспондентки Суспільного - Катерини Годунової.
"Слава Україні!" - сказав партнер Олександра Зінченка по лондонському Арсеналу.
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Нагадаємо, матч Україна - Англія завершився з рахунком 1:1.
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