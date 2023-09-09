"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО

Неймовірно приємно чути подібне від зірок такого калібру

Джерело - Чемпіон.

Деклан Райс виголосив патріотичне українське гасло після матчу 5-го туру кваліфікації Євро-2024 проти України.

Півзахисник збірної Англії, очевидно, зробив це на прохання кореспондентки Суспільного - Катерини Годунової.

"Слава Україні!" - сказав партнер Олександра Зінченка по лондонському Арсеналу.

Відео

Нагадаємо, матч Україна - Англія завершився з рахунком 1:1.

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