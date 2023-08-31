Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО

Удар, який подарував надію

Джерело - Чемпіон.

Даниїл Алефіренко відкрив рахунок у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між луганською Зорею та празькою Славією.

На 32-й хвилині нападник українського клубу наважився на удар із далекої відстані. Вийшло відмінно.

Такими голами можна милуватися дуже довго.

Відео

На перерву команди пішли вже за рахунку 2:0 на користь Зорі. Нагадаємо, перший матч з аналогічним результатом виграла Славія.

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