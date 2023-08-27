Відео дня: Омаргалієва зворушливо виконала гімн України перед боєм Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.
Співачка Альона Омаргалієва чуттєво виконала гімн України перед поєдинком між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
В ці хвилини стало остаточно зрозуміло, що український боксер матиме перевагу домашнього рингу.
Зворушливості звучанню додала акапельна інтерпретація нашого славня.
Відео
For Ukraine 🇺🇦#UsykDubois | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/7iUsdVD1ao— Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023
У підсумку Усик упевнено захистив чемпіонські пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від претендента - в дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця.
Додамо, що бій був дещо затьмарений неспортивним учинком Дюбуа у п'ятому раунді, коли він ударив суперника нижче пояса.
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