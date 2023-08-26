Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко приїхав повболівати за Олександра Усика в бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Фани в синьо-жовтій символіці на стадіоні у Вроцлаві радо фотографувалися зі скандальним боксером з українським паспортом.

Усі присутні перебували в дуже доброму гуморі та поводилися привітно.

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Нагадаємо, Усик у головній події вечора захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від 25-річного претендента. Початок бою - орієнтовно опівночі за київським часом.

Додамо, що раніше в межах андеркарду українець Даніель Лапін жорстко нокаутував суперника в 6-му раунді.

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