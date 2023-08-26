Головне
Усик - Дюбуа: ОНЛАЙН
Сьогодні 00:55 10670
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE
Сьогодні 00:39 38352
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:28 33741
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Вчора 23:47 4007
Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта
Вчора 23:44 357
Шираз жорстко нокаутував Митрофанова в 2 раунді
Вчора 22:19 687
Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:42 711
Берінчик і Митрофанов боксуватимуть в андеркарді бою Усик - Дюбуа: LIVE-трансляція
Вчора 20:03 1277
Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ
Вчора 18:56 421
Ферстаппен виграв кваліфікацію на домашньому Гран-прі Нідерландів
Вчора 17:39 278
Блоги
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:34 485
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО
Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:46 506
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО
Українець Лапін жорстко нокаутував суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:10 834
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона
Зірка Тоттенгема неспортивно зрубав Забарного в центрі поля: відео грубого фолу Рішарлісона Андрій Дунець
Вчора 17:54 1100
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Вчора 09:41 3413
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби
Українка Валентина Арутюнова, що тренується за підтримки FAVBET Foundation, стала чемпіонкою світу з боротьби Юрко Юрченко
25.08.2023 17:31 438
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту Юрко Юрченко
25.08.2023 17:27 517
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа Андрій Дунець
24.08.2023 23:12 2399
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона Андрій Дунець
24.08.2023 18:17 8163
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО
Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 17:33 591
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
24.08.2023 15:49 3774
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз
Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз Юрко Юрченко
21.08.2023 17:57 652
Відео дня: Мілевський заговорив українською у спільному ролику з Федецьким
Відео дня: Мілевський заговорив українською у спільному ролику з Федецьким Андрій Дунець
21.08.2023 16:44 2131
Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ
Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ Андрій Дунець
21.08.2023 14:54 3117
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Камбек дня: ексгравець Динамо драматично вивів свою команду до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Дунець
20.08.2023 10:32 35448
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла Андрій Дунець
19.08.2023 16:28 9091
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа Юрко Юрченко
18.08.2023 19:23 1063
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Віктор Слюсаренко
18.08.2023 18:10 3540
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця Андрій Дунець
18.08.2023 13:05 2439 2
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна Андрій Дунець
18.08.2023 10:27 6845
Прямі трансляції

Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО

Вчора 23:34 Андрій Дунець 490 0
Ломаченко сфотографувався з українськими фанами напередодні бою Усика - ВІДЕО
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко приїхав повболівати за Олександра Усика в бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Фани в синьо-жовтій символіці на стадіоні у Вроцлаві радо фотографувалися зі скандальним боксером з українським паспортом.

Усі присутні перебували в дуже доброму гуморі та поводилися привітно.

Відео

Нагадаємо, Усик у головній події вечора захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від 25-річного претендента. Початок бою - орієнтовно опівночі за київським часом.

Додамо, що раніше в межах андеркарду українець Даніель Лапін жорстко нокаутував суперника в 6-му раунді.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 33741
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15556
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 21299 5
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 31475
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16563
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 38352
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90649 4
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3315
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18042 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21304 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56450
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11282 1