Зосереджений Усик у доброму гуморі прибув на бій проти Дюбуа - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик, з'явився на футбольній арені у Вроцлаві для поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.

Олександр, помітивши камеру, посміхнувся та показав великий палець, але швидко повернувся до зосередженого стану.

The Champ is here… and very feel 🏆@Usykaa | 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/83tmgfKBb2 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023

Усик захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від 25-річного претендента. Початок бою - орієнтовно опівночі за київським часом.

Додамо, що в межах андеркарду головної події вечора українець Даніель Лапін жорстко нокаутував суперника в 6-му раунді.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua