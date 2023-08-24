Шевченко записав патріотичне привітання з Днем Незалежності України - ВІДЕО

Володар Золотого м'яча-2004 не міг не долучитися до свята

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст Андрій Шевченко привітав українців із Днем Незалежності, опублікувавши відеозвернення.

Здається, як видно з фону позаду Шеви, він перебував в Україні на момент запису.

"Хочу привітати всю Україну й тих, хто розділяє наші цінносіті та допомагає нам, із Днем Незалежності! Сьогодні наша країна проходить найскладніше, найболісніше випробування у своїй історії, але завдяки зусиллям і єдності кожного з нас ми обов'язково переможемо. Дякую кожному, хто боронить Україну на фронті! Вічна слава тим, хто віддав за неї життя! З Днем Незалежності! Слава Україні!" - сказав Шевченко.

Відео

Нагадаємо, днями Шевченко приїжджав до Варшави на благодійний вечір українського боксера Олександра Усика напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа.

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