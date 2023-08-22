Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США
Сьогодні 23:23 88
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 23:07 21382
Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open
Сьогодні 22:52 169
Проценко та Дорощук посіли 11 та 13 місця у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 22:13 344
Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси
Сьогодні 18:39 492 1
Шахтар оглосив про трансфер Азарова
Сьогодні 13:38 712
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 12:52 2246
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня
Сьогодні 07:50 3296
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя
Сьогодні 07:20 3643
Кохан назвав причину його дискваліфікації від ФЛАУ
Сьогодні 06:41 1123
Прямі трансляції

Шевченко: Приїхав підтримати Усика

Андрій Шевченко прибув на благодійний вечір Олександра Усика
Сьогодні 23:17 267 0
Шевченко: Приїхав підтримати Усика
#Олександр Усик, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко прибув на благодійний вечір українського боксера Олександра Усика у Варшаві напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

"Всім привіт. Сьогодні великий благодійний вечір Олександра Усика – я приїхав підтримати його та UNITED24", - сказав Шевченко.

Частиною заходу буде аукціон, на якому серед інших представлені лоти від UNITED24. Виручені кошти будуть спрямовані на відбудову України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 21382
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня 3296
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 8316
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя 3643
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 16906
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 3079
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39460 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56346
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35469 4
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77315
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108202 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16419