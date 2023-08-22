Шевченко: Приїхав підтримати Усика

Андрій Шевченко прибув на благодійний вечір Олександра Усика

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко прибув на благодійний вечір українського боксера Олександра Усика у Варшаві напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

"Всім привіт. Сьогодні великий благодійний вечір Олександра Усика – я приїхав підтримати його та UNITED24", - сказав Шевченко.

Частиною заходу буде аукціон, на якому серед інших представлені лоти від UNITED24. Виручені кошти будуть спрямовані на відбудову України.

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