Шевченко: Приїхав підтримати Усика

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко прибув на благодійний вечір українського боксера Олександра Усика у Варшаві напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє пресслужба UNITED24.
"Всім привіт. Сьогодні великий благодійний вечір Олександра Усика – я приїхав підтримати його та UNITED24", - сказав Шевченко.
Частиною заходу буде аукціон, на якому серед інших представлені лоти від UNITED24. Виручені кошти будуть спрямовані на відбудову України.
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