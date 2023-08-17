Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зрівняло рахунок наприкінці першого тайму матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.
На 45-й хвилині відзначився Назар Волошин після блискучої передачі Сергія Сидорчука.
Завершальний дотик теж був винахідливим - 1:1.
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За гостей на 39-й хвилині відзначився Лорен Морон.
Нагадаємо, перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь Аріса.
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