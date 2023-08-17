Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО

Дотик, що подарував киянам надію

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зрівняло рахунок наприкінці першого тайму матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

На 45-й хвилині відзначився Назар Волошин після блискучої передачі Сергія Сидорчука.

Завершальний дотик теж був винахідливим - 1:1.

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За гостей на 39-й хвилині відзначився Лорен Морон.

Нагадаємо, перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь Аріса.

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