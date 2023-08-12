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Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО

Важкі дні для "біло-синіх" тривають не лише на футбольному полі
Сьогодні 16:58 Андрій Дунець 606 0
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Один з уболівальників київського Динамо поділився історією, як улюблений клуб вразив його неприємним сюрпризом.

Фан через офіційний сайт "біло-синіх" замовив для близької людини футболку з принтом та бодік для малечі. Коли замовлення прийшло, побачене його дуже розсердило.

"Вирішив сьогодні розпакувати глянути як же вона виглядає, помилуватися, і просто випав в осадок коли побачив це!!! Любий коханий клуб, люба Історія починається з піщинки!

Любе Ім"я повинно мати під собою фундамент! Любий Бренд має впізнаваємість і складається багатьох факторів, котрі й створюють його! Як так можна плювати на своїх вболівальників, які приносять Вам гроші? Я не просто зараз злий, я готовий вибухнути!" - обурюється вболівальник на своїй сторінці у Facebook, додаючи фото "шедеврів".

Слід зазначити, що невдовзі у коментарі до допису завітав офіційний онлайн-магазин Динамо й перепросив за прикру помилку.

Нагадаємо, що цього тижня Динамо поступилося грецькому Арісу в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з рахунком 0:1. Вирішальним став сумнівний пенальті, призначений на 67-й хвилині гри.

Матч-відповідь відбудеться 17 серпня у Бухаресті. Початок - о 20:00 за київським часом.

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