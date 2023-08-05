Срна заспівав гімн України перед благодійним матчем Game4Ukraine - ВІДЕО

Тепер точно можна сказати, що цей хорват має синьо-жовте серце

Джерело - Чемпіон.

Дарійо Срна підспівував нашому національному славневі перед початком Game4Ukraine - благодійного матчу на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

У трансляції було видно, як нинішній спортивний директор Шахтаря поклав руку на серце та всіляко демонстрував, що на стадіоні лунають не чужі для нього мотиви.

Національний символ держави в незвичному стилі виконала співачка Джамала.

Відео

Нагадаємо, матч відбувається у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua