Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО

Михайло нахабно перервав флешінтерв'ю партнера по національній збірній

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відзначився потужним ударом по воротах у другому таймі Game4Ukraine - благодійного матчу на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

Вінгер Челсі на 60-й хвилині ефектно пробив із-за меж штрафного майданчика. М'яч прямував за траєкторією, що опускалася під перекладину воріт, але все ж трохи не вистачило.

У цей момент біля бокової лінії саме давав інтерв'ю партнер Мудрика по збірній України - Зінченко.

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Під кінець першого тайму шедевральний гол забив Кларенс Зеєдорф. У підсумку гра завершилася з рахунком 2:2.

Нагадаємо, матч відбувся у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головною метою був збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

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