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Прямі трансляції

Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО

Ефектне завершення першого тайму
Сьогодні 21:13 Андрій Дунець 1185 0
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
#Кларенс Зеєдорф, #Андрій Шевченко, #Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Кларенс Зеєдорф зрівняв рахунок у Game4Ukraine - благодійному матчі на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. 

На 41-й хвилині легенда Мілана красиво розвернувся перед штрафним майданчиком суперника, після чого пробив у дальній верхній кут воріт Єнса Леманна.

Особливо приємно було бачити, як нідерландець святкує свій шедевр у компанії ексодноклубника Шевченка.

Відео

Свисток арбітра на перерву зафіксував рахунок 1:1 - за команду Зінченка відзначився Марк Нобл.

Нагадаємо, матч відбувається у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

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