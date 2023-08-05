Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО

Ефектне завершення першого тайму

Джерело - Чемпіон.

Кларенс Зеєдорф зрівняв рахунок у Game4Ukraine - благодійному матчі на підтримку України між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

На 41-й хвилині легенда Мілана красиво розвернувся перед штрафним майданчиком суперника, після чого пробив у дальній верхній кут воріт Єнса Леманна.

Особливо приємно було бачити, як нідерландець святкує свій шедевр у компанії ексодноклубника Шевченка.

Відео

Свисток арбітра на перерву зафіксував рахунок 1:1 - за команду Зінченка відзначився Марк Нобл.

Нагадаємо, матч відбувається у Лондоні, на стадіоні Стемфорд Брідж. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

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