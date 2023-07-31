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2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор

31 липня - історичний день для українського тенісу
Сьогодні 13:41 Андрій Твердохліб 113 0
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор
#Еліна Світоліна, #Токіо-2020

Джерело - Чемпіон.

31 липня 2021 року Еліна Світоліна перемогла представницю Казахстану російського походження Єлєну Рибакіну в матчі за третє місце Олімпійських ігор-2020 у Токіо й здобула бронзову медаль.

Українка розгромно програла перший сет - 6:1, у другому вирвала перемогу на тай-брейку - 7:6 (5), а у вирішальній партії, поступаючись - 1:4, зуміла вирвати омріяну медаль - 6:4.

Олімпійська медаль Світоліної - єдина в історії українського спорту в тенісі. У 2008 році в Пекіні сестри Олена та Катерина Бондаренко зупинилися за крок від медалі, програвши матч за "бронзу" китаянкам.

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