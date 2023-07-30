Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм

Ці м'ячі були дуже доречними для киян

Джерело - Чемпіон.

Владислав Ванат оформив швидкий дубль у матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Для такого досягнення 21-річному форвардові Динамо знадобилося менш як 180 секунд.

Уродженець Кам'янця-Подільського вивів свою команду вперед, відзначившись на 27-й та 30-й хвилинах - 2:1.

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В підсумку Динамо святкувало перемогу з рахунком 4:1 - у другому таймі до гольових подвигів Ваната долучились Віталій Буяльський та Олександр Караваєв.

Нагадаємо, "біло-сині" в цьому матчі пропустили швидкий гол через обрізку захисника-дебютанта Крістіана Біловара.

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