Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО

Перші офіційні хвилини у складі першої команди киян для 22-річного оборонця вийшли важкими

Джерело - Чемпіон.

Крістіан Біловар не найкращим чином дебютував у футболці Динамо в матчі 1-го туру Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Центральний захисник господарів на 3-й хвилині гри віддав м'яч просто на ногу Вадиму Вітенчуку, після чого той завдав удару з-за меж штрафного.

Здається, не обійшлося без рикошету, зате гол вийшов дуже гарним - 0:1.

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Додамо, що на перерву команди пішли за переваги Динамо в рахунку - 2:1.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що "біло-сині" обрали домашній стадіон для матчів Ліги конференцій.

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