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Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором

Війна яскраво демонструє, хто є хто насправді
Сьогодні 12:13 Андрій Дунець 4840 0
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором
#Сергій Стаховський, #Олексій Андронов, #Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський, який нині служить у ЗСУ, прокоментував допис російського спортивного коментатора Алєксєя Андронова.

Алєксєй вважає, що покарання фехтувальниці Ольги Харлан за відмову тиснути руку суперниці з росії (терористичної країни), яке в підсумку було нівельоване рішенням МОК, насправді було справедливим.

Стаховський детально пояснив, чому Алєксєй неправий.

Перед цим Алєксєй Андронов, який здавна вболіває за київське Динамо та має репутацію "хорошого росіянина", в одному з дописів показав своє справжнє обличчя, назвавши екстремістами тих, хто вважає, що за злочинну нічим не спровоковану війну в Україні не відповідальні всі росіяни.

Нагадаємо, що після резонансного випадку з Харлан Міжнародна федерація фехтування замінила правило рукостискання між спортсменами на дистанційне вітання. Це дозволить українцям не наближатися до росіян після матчів.

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