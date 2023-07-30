Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором

Війна яскраво демонструє, хто є хто насправді

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський, який нині служить у ЗСУ, прокоментував допис російського спортивного коментатора Алєксєя Андронова.

Алєксєй вважає, що покарання фехтувальниці Ольги Харлан за відмову тиснути руку суперниці з росії (терористичної країни), яке в підсумку було нівельоване рішенням МОК, насправді було справедливим.

Стаховський детально пояснив, чому Алєксєй неправий.

Перед цим Алєксєй Андронов, який здавна вболіває за київське Динамо та має репутацію "хорошого росіянина", в одному з дописів показав своє справжнє обличчя, назвавши екстремістами тих, хто вважає, що за злочинну нічим не спровоковану війну в Україні не відповідальні всі росіяни.

Нагадаємо, що після резонансного випадку з Харлан Міжнародна федерація фехтування замінила правило рукостискання між спортсменами на дистанційне вітання. Це дозволить українцям не наближатися до росіян після матчів.

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