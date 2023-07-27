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Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ

Наш воротар став найкращим у складі обох команд за версією відомого статистичного ресурсу
Сьогодні 12:11 Андрій Дунець 417 0
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
#Андрій Лунін, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін дуже вдало відіграв товариський матч між Реалом та Манчестер Юнайтед у США. Українець доклав зусиль до сухої перемоги власної команди з рахунком 2:0.

Статистичний портал SofaScore визнав 24-річного голкіпера найкращим гравцем поєдинку - оцінка 8,4. Лунін здійснив 5 сейвів, 3 з яких - після ударів із меж штрафного майданчика.

До вашої уваги - вдалі дії Андрія після пострілів Маркуса Рашфорда, Алехандро Гарначо та Скотта Мактомінея.

Відео

Нагадаємо, після попереднього матчу Лунін отримав словесної прочуханки на тренуванні від наставника воротарів "вершкових".

В публічному полі давно точаться дискусії про можливий відхід футболіста збірної України з Реала через брак ігрової практики, але сам гравець завжди твердо висловлює бажання залишатися у "королівському клубі".

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