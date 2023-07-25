Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа

Українцеві довелось несолодко на останньому тренуванні

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін отримав прочуханки від наставника воротарів Реала на тренуванні у США.

Луїс Льопіс довго й наполегливо щось доводив українському футболісту, останньому навіть довелося знімати манишку.

За неприємною розмовою збоку мовчки спостерігав основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

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Нагадаємо, напередодні Лунін провів повний товариський матч проти Мілана, виконавши чудовий сейв та пропустивши 2 голи, в першому з яких до українця могли бути серйозні претензії щодо гри на виході.

В публічному полі давно точаться дискусії про можливий відхід Андрія з Реала через брак ігрової практики, але сам 24-річний воротар завжди твердо висловлює бажання залишатися у "королівському клубі".

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