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Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа

Українцеві довелось несолодко на останньому тренуванні
Сьогодні 13:29 Андрій Дунець 325 0
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін отримав прочуханки від наставника воротарів Реала на тренуванні у США.

Луїс Льопіс довго й наполегливо щось доводив українському футболісту, останньому навіть довелося знімати манишку.

За неприємною розмовою збоку мовчки спостерігав основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа.

Відео

Нагадаємо, напередодні Лунін провів повний товариський матч проти Мілана, виконавши чудовий сейв та пропустивши 2 голи, в першому з яких до українця могли бути серйозні претензії щодо гри на виході.

В публічному полі давно точаться дискусії про можливий відхід Андрія з Реала через брак ігрової практики, але сам 24-річний воротар завжди твердо висловлює бажання залишатися у "королівському клубі".

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