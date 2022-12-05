Ващук: Луческу прийшов - Динамо немає

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не справляється зі своїми обов'язками на чолі команди.

Про це розповів ексзахисник киян Владислав Ващук.

"Я казав і кажу, що Луческу прийшов - Динамо немає. Для мене Луческу не тренер Динамо. Немає наукової групи, яку зібрав Валерій Васильович Лобановський, підбір футболістів йде з голови.

Футболісти, яких експерти підбирають протягом 20 років, не відповідають динамівському духу та грі. Раніше Динамо грало всі матчі на перемогу. Сьогодні вони грають "авось-якось вийде виграти", - сказав Ващук.