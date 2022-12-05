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Ващук: Луческу прийшов - Динамо немає

Сьогодні 11:39 318 0
Владислав Ващук розкритикував гру команди під керівництвом Мірчі Луческу.
Ващук: Луческу прийшов - Динамо немає
#Ващук, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не справляється зі своїми обов'язками на чолі команди.

Про це розповів ексзахисник киян Владислав Ващук.

"Я казав і кажу, що Луческу прийшов - Динамо немає. Для мене Луческу не тренер Динамо. Немає наукової групи, яку зібрав Валерій Васильович Лобановський, підбір футболістів йде з голови.

Футболісти, яких експерти підбирають протягом 20 років, не відповідають динамівському духу та грі. Раніше Динамо грало всі матчі на перемогу. Сьогодні вони грають "авось-якось вийде виграти", - сказав Ващук.

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