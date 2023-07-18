Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео

Деякі пункти можна вважати програмними на сезон

Джерело - Чемпіон.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс став героєм креативного ролика в соцмережах клубу, де йому було поставлено кілька запитань та в кожному запропоновано обрати один із двох варіантів.

Свій вибір функціонер робив за допомогою ударів по маленьких воротах.

В одному з пунктів перед ним постала дилема: трансфер Кріштіану Роналду чи 5 інших трансферів. Суркіс упевнено обрав друге.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Цікаво, що між емблемами Ліги конференцій та Української Прем'єр-ліги Суркіс обрав останній варіант. Тож можна зробити висновок: у новому сезоні для Динамо пріоритетом буде саме виступ на внутрішній арені.

Минулого місяця у ЗМІ з'явилася інформація, що племінник президента киян тренується разом із першою командою "біло-синіх".

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