Екснападник Динамо та збірної України став радником Ігоря Суркіса

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Кравець став радником президента столичного клубу Ігоря Суркіса.

Про це 34-річний українець оголосив у своїх соціальних мережах. Він повідомив, що буде радником Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

"Розпочинається новий етап мого життя. Від сьогодні я працюю радником президента Динамо Київ з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Для мене це велика честь. Дуже хочеться зробити щось вагоме для рідної команди.

Дякую ЗСУ і всім, хто боронить нашу країну, що ми можемо жити і працювати! Слава Україні", - зазначив Кравець.