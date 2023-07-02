Головне
Збірна України сенсаційно переграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Вчора 23:55 923 1
Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор
Сьогодні 00:59 60
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сьогодні 00:31 206
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 23:06 1478
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 22:34 2739
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Вчора 22:17 642
Збірна Англії здолала Португалію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Вчора 20:55 742
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік
Вчора 20:03 96944
Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор
Вчора 18:39 2249
Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії
Вчора 18:24 376
Прямі трансляції

Екснападник Динамо та збірної України став радником Ігоря Суркіса

Вчора 23:53 1292 0
Екснападник Динамо та збірної України став радником Ігоря Суркіса
#Артем Кравець

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Кравець став радником президента столичного клубу Ігоря Суркіса.

Про це 34-річний українець оголосив у своїх соціальних мережах. Він повідомив, що буде радником Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

"Розпочинається новий етап мого життя. Від сьогодні я працюю радником президента Динамо Київ з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Для мене це велика честь. Дуже хочеться зробити щось вагоме для рідної команди.

Дякую ЗСУ і всім, хто боронить нашу країну, що ми можемо жити і працювати! Слава Україні", - зазначив Кравець.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ (@kravets89)

Нагадаємо Боль підписав новий контракт з Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21331
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 96944
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 11426
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 12248
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 18773
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 33899
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6021
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22735
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18303 7
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 74491
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13475 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115154