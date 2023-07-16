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Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО

У серба здали нерви в останній партії
Сьогодні 22:20 Андрій Дунець 260 0
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО
#Алькарас, #Вімблдон, #Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович (2) дуже нервово сприйняв свою програну подачу на старті вирішальної партії фінального матчу Вімблдона-2023 проти Карлоса Алькараса (1).

36-річний серб спересердя вдарив ракеткою по дерев'яній опорі, яка тримає сітку на Центральному корті, поламавши власне ігрове знаряддя.

Емоції Новака були зрозумілими, адже в підсумку цей брейк у виконанні суперника виявився визначальним.

Відео

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Алькарас святкував перемогу над Джоковичем у 5 сетах – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Гра тривала 4 години 46 хвилин.

Для Джоковича це був 5-й поспіль фінал Вімблдонського чемпіонату (2018, 2019, 2021, 2022, 2023) і перший програний у цій серії. Рекордсмен за перемогами на турнірах серії Grand Slam (23) утратив нагоду ще й зрівнятися із рекордсменом за перемогами конкретно на трав'яному мейджорі - Роджером Федерером, у якого 8 тріумфів на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету.

Нагадаємо, на останньому Ролан Ґарросі Джокович написав на камері сепаратистську заяву, але Міжнародна федерація тенісу вирішила не карати його.

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