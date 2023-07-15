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Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ

Набула впізнаваності ще до того, як почала судити зустрічі найвищого рівня
Сьогодні 15:53 Андрій Дунець 289 0
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
#Софія Причина

Джерело - Чемпіон.

Напередодні стало відомо, що молода суддя Софія Причина зі Львова отримала статус арбітра вищої категорії, відтак із сезону-2023/24 вона працюватиме на матчах Української Прем'єр-ліги. Знайомимося ближче з 25-річною представницею футбольної Феміди.

Причина розпочала свою кар'єру судді у 2015 році. Обслуговувала матчі юнацьких та молодіжних ліг, а останніми роками працювала у Другій та Першій лігах, молодіжній першості УПЛ, а також на зустрічах жіночого чемпіонату. Раніше Софія сама активно грала у футбол за клуб "Львів'яночка" на позиції захисника.

Проте серед широкого загалу українських уболівальників Причина набула впізнаваності навесні цього року через сумнозвісний інцидент, коли гравець Полісся відштовхнув її у матчі з Металургом. 

Щоправда, через кілька місяців той самий футболіст (Вадим Червак) подарував Софії квіти на знак визнання власної провини. Здається, вибачення були прийняті.

Софія Причина веде особистий блог в інстаграмі, за яким нині стежить трохи більше 3 500 підписників. Є підозра, що незабаром кількість читачів значно зросте, адже зовнішність у дівчини дуже приємна.

Софія часто буває у спортзалі, про що свідчать її відеозвіти. Втім, вони доступні для перегляду не всім, позаяк акаунт Причини має статус приватного, тобто нових підписників авторка схвалює сама. Мабуть, це свідчить про те, що дівчина не женеться сліпо за популярністю.

На полі молоду зірку суддівського корпусу можна буде побачити в кінці липня. Вже затверджено дати й час початку матчів першого туру УПЛ.

Скріншоти: інстаграм Софії Причини

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