УАФ задовольнила апеляцію Червака, який був дискваліфікований на 6 місяців

Термін дискваліфікації скоротили до трьох місяців

Джерело - Чемпіон.

Захисник Металіста 1925 Вадим Червак зможе допомогти своїй команді вже у 1-му турі сезону УПЛ 2023/24.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У квітні, коли Червак виступав у складі Полісся, він отримав дискваліфікацію за поштовх арбітрині Софії Причини. За це його було дискваліфіковано на пів року.

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Червак подав апеляцію, яку УАФ задовольнила, скоротивши термін дискваліфікації гравця до трьох місяців, які сплинули у липні.

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