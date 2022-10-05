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Долгополов повідомив про свою участь у бойових діях - ФОТО + ВІДЕО

Сьогодні 14:36 Андрій Дунець 373 0
Долгополов повідомив про свою участь у бойових діях - ФОТО + ВІДЕО
#війна, #Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Колишній тенісист Олександр Долгополов у своєму Інстаграмі розповів, що бере участь у відвоюванні українських територій у російських загарбників.

"Друзі, як ви певно помітили, рашка третій раз за свою історію оголосила могілізацію. Казав це спочатку, що треба використовувати час, якщо є можливість, для навчання, що це просто так не закінчиться. Тим, хто нічого не вмів (як саме я😂), дали достатньо часу. Більше залишатися осторонь не бачу можливості, попри всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участі. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам по силах. Слава Україні!", - написав Олександр.

Відео та фото

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Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

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