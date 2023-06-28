У мережі звернули увагу на цікаву деталь

Джерело - Чемпіон.

Співведучий шоу ТаТоТаке, Максим Гіленко, у своєму твіттері вказав причину, чому арбітр не зарахував перший гол у ворота збірної України U-21 в матчі Євро-2023 проти Іспанії.

Колишній коментатор вважає, що на 20-й хвилині Родріго Рікельме зачепив рукою українського воротаря Руслана Нещерета, коли той збирався ввести м'яч у гру.

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Іспанець рукою чіпляє руку Нещерета. Не знаю як, може якось інтуїтивно, але чудове рішення арбітра в непростій ситуації. pic.twitter.com/Ox6tFyrNcc — Максим Гіленко (@MaxGilenko) June 27, 2023

Нагадаємо, Україна та Іспанія зіграли внічию з рахунком 2:2 та обидві вийшли до чвертьфіналу континентальної першості.

Суперники цих команд визначаться за підсумками матчів третього туру в групі D у середу, 28 червня.

Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023

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