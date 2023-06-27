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Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО

Нещасний випадок
Сьогодні 23:13 Андрій Дунець 607 0
Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Непорозуміння між Олександром Сиротою та Іваном Желізком призвело до пропущеного гола збірної України в матчі 3-го туру молодіжного Євро-2023 проти Іспанії.

На 49-й хвилині Сирота вибивав м'яч у напрямку від власних воріт, але влучив у Желізка, після чого ігровий снаряд влетів у ворота Руслана Нещерета. Рахунок став 1:1. 

Відео

"Синьо-жовті" свій гол забили наприкінці першого тайму після показової стрімкої атаки.

Нагадаємо, збірні України та Іспанії забезпечили собі місце в 1/4 фіналу турніру завдяки стовідсотковому показнику в перших двох турах: обидві команди по черзі обіграли Хорватію та Румунію.

В іншому матчі групи В Румунія зустрічається з Хорватією, але цей матч уже не має турнірного значення у плані боротьби за вихід у плей-оф.

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