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Збірна України U-21 у стрімкій атаці відкрила рахунок у матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО

Весела гра та позитивний підсумок першої половини для нас
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Збірна України U-21 у стрімкій атаці відкрила рахунок у матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Збірна України вийшла вперед наприкінці першого тайму матчу 3-го туру молодіжного чемпіонату Європи проти Іспанії.

На 43-й хвилині Олександр Назаренко та Богдан В'юнник організували стрімку результативну атаку, яку завершив останній ударом головою.

Відео

За рахунку 1:0 команди й пішли на перерву.

Нагадаємо, збірні України та Іспанії забезпечили собі місце в 1/4 фіналу турніру завдяки стовідсотковому показнику в перших двох турах: обидві команди по черзі обіграли Хорватію та Румунію.

В іншому матчі групи В Румунія зустрічається з Хорватією, але цей матч уже не має турнірного значення у плані боротьби за вихід у плей-оф.

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