Джерело - Чемпіон.
Збірна України вийшла вперед наприкінці першого тайму матчу 3-го туру молодіжного чемпіонату Європи проти Іспанії.
На 43-й хвилині Олександр Назаренко та Богдан В'юнник організували стрімку результативну атаку, яку завершив останній ударом головою.
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За рахунку 1:0 команди й пішли на перерву.
Нагадаємо, збірні України та Іспанії забезпечили собі місце в 1/4 фіналу турніру завдяки стовідсотковому показнику в перших двох турах: обидві команди по черзі обіграли Хорватію та Румунію.
В іншому матчі групи В Румунія зустрічається з Хорватією, але цей матч уже не має турнірного значення у плані боротьби за вихід у плей-оф.
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