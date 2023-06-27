Весела гра та позитивний підсумок першої половини для нас

Джерело - Чемпіон.

Збірна України вийшла вперед наприкінці першого тайму матчу 3-го туру молодіжного чемпіонату Європи проти Іспанії.

На 43-й хвилині Олександр Назаренко та Богдан В'юнник організували стрімку результативну атаку, яку завершив останній ударом головою.

Відео

За рахунку 1:0 команди й пішли на перерву.

Нагадаємо, збірні України та Іспанії забезпечили собі місце в 1/4 фіналу турніру завдяки стовідсотковому показнику в перших двох турах: обидві команди по черзі обіграли Хорватію та Румунію.

В іншому матчі групи В Румунія зустрічається з Хорватією, але цей матч уже не має турнірного значення у плані боротьби за вихід у плей-оф.

Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua