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Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки

Сьогодні 10:43 Nastya Bolshakova 1012 0
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки

Джерело - Чемпіон.

Анна Пономаренко зі псевдонімом Stefanі принесла Україні срібну медаль Європейських ігор-2023 у брейкінгу (брейк-данс).

Дівчина ще у травні стала володаркою срібла з брейкінгу на чемпіонаті Європи, де в півфіналі перемогла одну з найкращих бі-гьорл світу - Anti. Перше срібло для України в цього виді спорту на змаганнях найвищого рівня. За результатами весняного турніру були відібрані найкращі брейкдансери на Європейські ігри у Кракові, де Stefani зупинилася за крок від золотої медалі. Спортсменка має ліцензію на Олімпійську кваліфікаційну серію. Золота медаль у Кракові гарантувала участь у Парижі-2024, де цей вид спорту буде представлено вперше, не склалося. Поки що!

Анна родом із Харкова, але зараз проживає в Лондоні. У своєму інтерв’ю вона розповіла, що її родина залишилася в Україні та не хоче виїжджати з рідного міста, попри жахливі обстріли окупантів.

Анна одружена, чоловіка звуть Денис Жеребко, з котрим вони разом уже понад 10 років. Обранець Stefani також веде активний спосіб життя. Денис займається велоспортом, а саме виконує неймовірні трюки разом зі своїм двоколісним напарником. Подружжя має піврічну дівчинку Мілану, яка вже у свої 2 місяці встигла вирушити літаком із батьками на кіпріотський відпочинок.

Харківська бі-гьорл розповіла, що її нове положення не стало перешкодою у спорті. Дівчина відвідувала тренування з брейк-дансу до сьомого місяця вагітності, а спортивну залу не залишала взагалі.

"А в залі займалася до останнього. Буквально: сьогодні я потренувалася, а завтра - народила. Також бігала і стрибала на скакалці. Почувалася чудово. Не бачила сенсу просиджувати цілими днями на дивані", - говорить Stefani.

На п’ятий день після пологів Анна вже знову займалася у спортивній залі. Дівчина не мала жирових відкладень, розтяжок та інших неприємностей, котрі виникають після вагітності. Цим усім дівчина завдячує саме спорту, котрий підтримував її протягом 9 місяців. 

Найбільшою підтримкою для спортсменки є її чоловік та бабуся, котру вона забрала до Лондона. У своєму інтерв’ю дівчина розповідала, що головною мотивацією для неї є донька Мілана. Анна має жагу перемагати ще і ще, аби потім розповідати про це дитині, а якщо Stefani не здобуває тріумфального першого місця, то світ, як раніше, не руйнується, адже найцінніше у своєму житті вона вже має. 

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