Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023

Остаточного рішення ще не ухвалено

Українська тенісистка Еліна Світоліна (73) розповіла, за якої умови виступить на головному трав'яному змаганні сезону - Wimbledon.

За словами чвертьфіналістки останнього Roland Garros, які наводить Ukrainian Tennis, вона сподівається отримати wild card (запрошення поза рейтингом) від організаторів.

"Я не гратиму на тижні перед Вімблдоном, оскільки ніде не заявлялася. Я не потрапила напряму на Вімблдон, оскільки заявка закрилася до того, як я повернулася в топ-100. Що ж, я сподіваюся, що, можливо, в мене буде шанс отримати wild card. Зараз мені потрібно буде знову повернутися до тренувань і постаратися бути готовою, оскільки трав'яний сезон дуже короткий, а там вже подивимося, як усе вийде", - зізналася Еліна.

Wimbledone-2023 пройде з 3 по 16 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні, Англія. Найвищим досягненням Світоліної на цьому турнірі є півфінал 2019 року.

Нагадаємо, днями Еліна розгромно поступилась чешці Лінді Фругвіртовій (57) на старті турніру в Бірмінгемі.

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