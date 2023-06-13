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Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини

Сьогодні 09:55 Андрій Твердохліб 1087 0
Жирона яскраво привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков

Джерело - Твіттер.

Іспанська Жирона привітала свого півзахисника Віктора Циганкова з дублем за збірну України у ворота збірної Німеччини.

"Перевірено. Щоразу, коли вам потрібно. Циганков приходить на допомогу", - йдеться в опису в офіційному твіттері команди, який супровожується колажем, на якому Циганкова зображено як супергероя.

У матчі з Німеччиною (3:3) Циганков відіграв 71 хвилину, відзначився дублем і став найкращим гравцем поєдинку.

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