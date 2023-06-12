Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч

Матч відбудеться в понеділок, 12 червня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді зіграє з Німеччиною у контрольному матчі. Матч відбудеться в понеділок, 12 червня, у Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

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