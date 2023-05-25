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Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів

Сьогодні 15:11 Valeriy Ruchka 7394 0
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

25 травня 2005 року Ліверпуль і Мілан зіграли у Стамбулі один із найбожевільніших фіналів в історії футболу.

Андрій Шевченко у складі Мілана був надзвичайно близьким до виграшу своєї другої Ліги чемпіонів за 3 сезони. Українець вийшов у стартовому складі, відзначився гольовим пасом. Мілан вів 3:0 після першого тайму, але за 6 хвилин втратив усю перевагу.

Дві вирішальні дуелі проти Єжи Дудека (спочатку в овертаймі, а потім в серії післяматчевих пенальті) програв саме Шевченко.

Ліга чемпіонів

25 травня 2005

фінал

Мілан – Ліверпуль 3:3 (2:3 в серії пенальті)

Голи: 1:0 - 1 Мальдіні, 2:0 - 39 Креспо, 3:0 - 44, 3:1 - 54 Джеррард, 3:2 - 56 Шміцер, 3:3 - 60 Алонсо

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