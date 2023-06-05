Мабуть, він узагалі не читає новин...

Джерело - Чемпіон.

Марокканський атакувальний півзахисник Челсі Хакім Зієш засвітився у компанії нідерландського гравця московського Спартака Квінсі Промеса.

Відповідну сторіз одноклубник Михайла Мудрика опублікував 5 червня.

Зієш прибув до столиці росії (терористичної країни) саме на запрошення Промеса, щоб подивитися виставковий матч російських медійних команд "Бєй Бєґі" та "Народная Каманда".

Напередодні приїзд зіркового футболіста анонсував офіційний інстаграм Спартака.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ФК БЕЙ БЕГИ (@fcbeybegi)

Зієш виступає за Челсі з літа 2020 року. У сезоні-2022/2023 Хакім зіграв за лондонців 24 матчі, у яких віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, друг Зієша та експартнер по Аяксу - Квінсі Промес - не приїздить до рідних Нідерландів, оскільки там йому загрожує ув'язнення через підозру в контрабанді наркотиків. Також Промес якось зізнавався, що відчуває себе росіянином.

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