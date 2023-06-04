Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал Grand Slam - Roland Garros. У матчі четвертого кола українська тенісистка у двох сетах перемогла Дар'ю Касаткіну (6:4, 7:6(5).
Емоції Еліни - кращі за будь-які слова!
Goosebumps 🥰#RolandGarros | @ElinaSvitolina pic.twitter.com/kBrXyZra6W— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023
Суперниця українки визначиться в матчі Стівенс - Сабаленка, який відбудеться пізніше.
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