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Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною

Сьогодні 20:37 Андрій Твердохліб 525 0
Відео дня: переможні емоції Світоліної після гри з Касаткіною

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал Grand Slam - Roland Garros. У матчі четвертого кола українська тенісистка у двох сетах перемогла Дар'ю Касаткіну (6:4, 7:6(5).

Емоції Еліни - кращі за будь-які слова!

Суперниця українки визначиться в матчі Стівенс - Сабаленка, який відбудеться пізніше.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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