Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів

Джерело - Чемпіон.
Завершальний тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/23 визначив останні дві команди, які вилетіли до нижчого дивізіону (Чемпіоншип) - компанію Саутгемптону склали Лідс Юнайтед та Лестер Сіті. Всі клуби, за які виступають українці, залишились в АПЛ.
В останній ігровий день під серйозною загрозою був Евертон нашого Віталія Миколенка, якому для забезпечення місця в еліті потрібно було вдома перемогти Борнмут Іллі Забарного. "Іриски" не без труднощів упорались із завданням - 1:0.
Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ
Тож погляньмо на клубні та особисті успіхи наших представників в АПЛ.
Олександр Зінченко, Арсенал
- 2-ге місце, 84 очки
- 27 матчів, 1 гол та 2 асисти
- Середня оцінка Sofascore - 6.93
Єгор Ярмолюк, Брентфорд
- 9-те місце, 59 очок
- поки грав лише за молодіжну команду
Михайло Мудрик, Челсі
- 12-те місце, 44 очки
- 15 матчів, 2 асисти
- Середня оцінка Sofascore - 6.53
Ілля Забарний, Борнмут
- 15-те місце, 39 очок
- 5 матчів (приєднався до команди в січні)
- Середня оцінка Sofascore - 6.56
Віталій Миколенко, Евертон
- 17-те місце, 36 очок
- 34 матчі
- Середня оцінка Sofascore - 6.77
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Фото: Getty Images та ФК Брентфорд
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