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Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів

Найбільш неспокійно було Миколенку
Сьогодні 14:10 Андрій Дунець 259 1
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Завершальний тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/23 визначив останні дві команди, які вилетіли до нижчого дивізіону (Чемпіоншип) - компанію Саутгемптону склали Лідс Юнайтед та Лестер Сіті. Всі клуби, за які виступають українці, залишились в АПЛ.

В останній ігровий день під серйозною загрозою був Евертон нашого Віталія Миколенка, якому для забезпечення місця в еліті потрібно було вдома перемогти Борнмут Іллі Забарного. "Іриски" не без труднощів упорались із завданням - 1:0.

Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ

Тож погляньмо на клубні та особисті успіхи наших представників в АПЛ.

Олександр Зінченко, Арсенал

  • 2-ге місце, 84 очки
  • 27 матчів, 1 гол та 2 асисти
  • Середня оцінка Sofascore - 6.93

Єгор Ярмолюк, Брентфорд

  • 9-те місце, 59 очок
  • поки грав лише за молодіжну команду

Михайло Мудрик, Челсі

  • 12-те місце, 44 очки
  • 15 матчів, 2 асисти
  • Середня оцінка Sofascore - 6.53

Ілля Забарний, Борнмут

  • 15-те місце, 39 очок
  • 5 матчів (приєднався до команди в січні)
  • Середня оцінка Sofascore - 6.56

Віталій Миколенко, Евертон

  • 17-те місце, 36 очок
  • 34 матчі
  • Середня оцінка Sofascore - 6.77

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Фото: Getty Images та ФК Брентфорд

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