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Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі

Парад незрозумілих вчинків від європейських зірок спорту триває
Сьогодні 21:07 Андрій Дунець 280 0
Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі
#Данило Медведєв, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Тренер Роми Жозе Моурінью привітав тенісиста Даніїла Медведєва з перемогою на турнірі ATP 1000 в Римі.

60-річний португалець тегнув у своєму інстаграмі росіянина, поділившись враженнями від ґрунтового Мастерса, який відбувся в місті, де нині працює знаменитий фахівець.

"Чудова неділя. Вітаю Медвєдєва, а Руне чекає велике майбутнє", - написав зокрема Моурінью, відмітивши акаунт Даніїла.

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Допис, поширений Jose Mourinho (@josemourinho)

Нагадаємо, Медведєв у фінальному матчі переміг данця Гольґера Руне - 7:5, 7:5.

Слід також додати, що напередодні Лучано Спаллетті, тренер іншого італійського клубу (Наполі), тепло привітав російську команду з чемпіонством.

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