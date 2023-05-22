Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі

Парад незрозумілих вчинків від європейських зірок спорту триває

Джерело - Чемпіон.

Тренер Роми Жозе Моурінью привітав тенісиста Даніїла Медведєва з перемогою на турнірі ATP 1000 в Римі.

60-річний португалець тегнув у своєму інстаграмі росіянина, поділившись враженнями від ґрунтового Мастерса, який відбувся в місті, де нині працює знаменитий фахівець.

"Чудова неділя. Вітаю Медвєдєва, а Руне чекає велике майбутнє", - написав зокрема Моурінью, відмітивши акаунт Даніїла.

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Нагадаємо, Медведєв у фінальному матчі переміг данця Гольґера Руне - 7:5, 7:5.

Слід також додати, що напередодні Лучано Спаллетті, тренер іншого італійського клубу (Наполі), тепло привітав російську команду з чемпіонством.

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