Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті

Джерело - Чемпіон.

Новоспечена чемпіонка Європи у вправах з обручем, 19-річна Вікторія Онопрієнко отримала заслужену золоту медаль.

За традицією, на честь чемпіонки пролунав національний Гімн. Напевне, у сьогоднішніх умовах Гімн України для киянки набуває ще більшого та символічного значення. Дівчина втратила на війні дядька та двоюрідного брата, а батько гімнастки продовжує нести службу в лавах ЗСУ. Дивіться чемпіонський виступ ТУТ.

Напередодні українські гімнастки вибороли срібло у командному багатоборстві.

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