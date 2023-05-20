Збірна України виграла срібло чемпіонату Європи

Україна вперше за три роки здобула медаль на Євро з художньої гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2023 з художньої гімнастики, що проходить у Баку. "Синьо-жовті" стали віцечемпіонками у командному багатоборстві.

В індивідуальній першості Україну представили: Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Поліна Городнича.

У групових вправах: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва, Єлизавета Азза.

Це перша нагорода України за три роки на Євро з художньої гімнастики. Востаннє медалі Україна брала на домашньому чемпіонаті Європи у 2020 році - тоді турнір закінчила з шістьома нагородами (3+2+1). У команді тоді українки взагалі стали чемпіонками, випередивши Ізраїль.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Баку, Азербайджан

Командне багатоборство

1. Болгарія - 324,500

2. Україна - 311,800

3. Ізраїль - 310,200

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!